Innenverteidiger Virgil Van Dijk lässt offen, wo es ihn im Sommer hinzieht. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagt der Niederländer des FC Liverpool bei ‚Sky Sports‘: „Im Moment habe ich auch keine Ahnung […] Es war bis jetzt eine unglaubliche Reise, fast zehn Jahre in diesem Sommer, und sie war ein großer Teil meines Lebens, und ich werde für immer dankbar sein für alles, was in diesen Jahren passiert ist.“

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Bereits im vergangenen Jahr stand der 35-Jährige vor dem Abschied, verlängerte dann aber doch noch einmal um eine Saison. Zuletzt hatte sich der AC Mailand mit Van Dijk beschäftigt. Auch Juventus Turin streckt die Fühler nach dem Kapitän der Reds aus. Noch ist völlig offen, welches Kapitel dieser im kommenden Sommer, wenn sein Vertrag an der Anfield Road ausläuft, aufschlägt.