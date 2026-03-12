Bestätigt: Poulsen erneut wochenlang raus

Merlin Polzin muss beim anstehenden Duell mit dem 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr) abermals auf Yussuf Poulsen verzichten. Wie der Trainer des Hamburger SV auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgab, hat sich der Stürmer „im Training eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen pausieren müssen“.

Auch Bakery Jatta, Alexander Rössing-Lelesiit und Albert Grönbaek fallen weiterhin aus. Bei Nicolas Capaldo, der an einer Bauchmuskel-Verletzung laboriert, „hoffen wir“, so Polzin, „dass es für den Spieltagskader reicht.“