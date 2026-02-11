Chabot reagiert auf Wechselgerüchte

Jeff Chabot lässt sich mit Blick auf seine Zukunftspläne nicht in die Karten schauen. Auf die Frage, ob er über den Sommer hinaus beim VfB Stuttgart bleiben werde, antwortet der Abwehrchef im Interview mit der ‚Bild‘: „Wir sind mitten in der Saison und konzentrieren uns nur auf die anstehenden Aufgaben. Ich bin hier sehr glücklich. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel, da muss man immer sehen, was der nächste Schritt ist. So wie es gerade läuft, macht mich das sehr glücklich und ich bin dankbar, beim VfB zu sein.“

Ende November wechselte der 27-Jährige seine Berateragentur, als Zeichen für einen baldigen VfB-Abschied will Chabot dies jedoch nicht verstanden wissen: „Das kam vielleicht so rüber. Aber es ging mir dabei nicht um einen Vereinswechsel, ich war nie unzufrieden hier. Berater sind auch für andere Themen zuständig.“ Zuletzt bekundeten die AS Rom und Benfica Lissabon Interesse am Linksfuß, der vertraglich noch bis 2028 gebunden ist. Der VfB stellt sich bei einem künftigen Verkauf dem Vernehmen nach eine Ablöse von 20 Millionen Euro vor.