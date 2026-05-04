Bericht: Zwei Köln-Transfers in trockenen Tüchern
Die Kaufoption von Jakub Kaminski wird der 1. FC Köln ziehen. Darüber hinaus sollen nach dem quasi sicheren Klassenerhalt vier weitere Leihspieler gehalten werden.
Dass der 1. FC Köln Leihspieler Jakub Kaminski (23) für kolportierte 5,5 Millionen Euro festverpflichten wird, bestätigte Geschäftsführer Sport Thomas Kessler bereits vor Wochen. Darüber hinaus soll ein weiterer Transfer bereits feststehen.
Die ‚Bild‘ berichtet, dass auch Mittelfeldmotor Tom Krauß „sicher bleibt“. Die Kaufoption des 24-Jährigen liegt dem Boulevardblatt zufolge bei zwei Millionen Euro. Krauß ist vom FSV Mainz 05 an Köln verliehen.
Klarer Wunsch bei Trio
Ob die Kölner weitere Kaufoptionen ziehen können, hängt unter anderem mit einem möglichen Abgang von Toptalent Said El Mala (19) zusammen. Grundsätzlich verfolgen die Verantwortlichen laut der ‚Bild‘ den Plan, das Trio um Kristoffer Lund (23), Cenk Özkacar (25) und Jahmai Simpson-Pusey (20) zu halten.
Für Linksverteidiger Lund, ausgeliehen vom FC Palermo, würden etwa zwei bis drei Millionen Euro fällig werden. Für Innenverteidiger Özkacar müsste Köln zwei Millionen Euro an den FC Valencia überweisen.
Für Positionskollege Simpson-Pusey müsste der FC etwas tiefer in die Tasche greifen. Die ‚Bild‘ taxiert die Kaufoption auf acht Millionen Euro. Nach Informationen des ‚kicker‘ liegt der Passus im mittleren, einstelligen Millionenbereich.
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