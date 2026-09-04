Perfekter Deadline Day: Woher die HSV-Millionen kommen

Wie im Vorjahr machten sich wenige Tage vor Transferschluss alle rund um den Hamburger SV Sorgen um die Kaderqualität. Wichtige Positionen waren unbesetzt, das Abstiegsgespenst geisterte bereits umher. Doch erneut legten die Rothosen einen perfekten Deadline Day hin und zogen echte Verstärkungen an Land, von denen die Konkurrenz nur träumen kann.

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Wie das gelang? Völlig HSV-untypisch, könnte man meinen: durch gutes Verhandeln und sauberes Wirtschaften. Zwischen 17 und 20 Millionen Euro legte der Bundesligist dem Vernehmen nach für Spielmacher Fábio Vieira (26/FC Arsenal) und Schienenspieler Zakaria El Ouahdi (24/KRC Genk) auf den Tisch, per Leihe mit Kaufoption kam David Möller Wolfe (24) von den Wolverhampton Wanderers.

Finanziell voll rehabilitiert

Überraschend: Laut ‚Bild‘ bezahlte der HSV die Ablösen vom „Festgeldkonto“ und dieses sei nach der Shoppingtour „noch nicht mal leer“. Dabei hatte der Klub beim Abstieg 2018 noch 70 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Doch seit einem Jahr ist Hamburg schuldenfrei, laut ‚Bild‘ wird bald das fünfte Geschäftsjahr in Folge mit einem positiven Ergebnis verkündet. Zudem erzielte der HSV im ersten Bundesligajahr nach dem Aufstieg einen neuen Rekordumsatz in Höhe von 180 Millionen Euro.

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„Eine Entwicklung, die das mutige und gleichzeitig auf das Generieren von Werten ausgerichtete Agieren auf dem Transfermarkt ermöglichte“, bewertet der ‚kicker‘. Wichtig waren demnach der Verkauf von Reservist Fabio Baldé (21/Racing Straßburg) für 7,25 Millionen Euro plus bis zu zwei Millionen an Boni und die starken Verhandlungen von Sportdirektor Claus Costa in der Personalie Viera.

Costa pokerte bis zum Schluss mit den Gunners und blieb trotz der Londoner Forderungen von 18 Millionen Euro Ablöse eisern. Der Portugiese, der in der vergangenen Saison als Leihspieler wichtigster Strippenzieher der HSV-Offensive war, wechselte für nur neun Millionen Euro an die Elbe – für eben jenen Betrag, den die HSV-Bosse bereits Monate zuvor als Ziel festgelegt hatten.

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Überaus zufrieden zeigt sich daher auch Trainer Merlin Polzin, der gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt, dass es unfassbar sei, „dass wir ein Jahr nach dem Aufstieg über solche Spieler sprechen“ und trotzdem mit Kalkül mahnt: „Von der individuellen Qualität her machen uns diese drei Transfers definitiv besser, aber wir lehnen uns jetzt nicht zurück, das ist erst der Anfang.“

Keine Kühne-Millionen in Sicht

Mit dem kürzlichen Tod des langjährigen HSV-Mäzens Klaus-Michael Kühne hat die gute finanzielle Situation des Klubs indes nichts zu tun, wie die ‚Süddeutsche Zeitung‘ klarstellt. Ein großes Erbe haben die Rothosen nicht erhalten, das Vermächtnis des Geschäftsmanns ging vollumfänglich an seine Stiftung.

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Die Kühne Holding ist zwar mit 13,5 Prozent am Klub beteiligt, habe aber noch nicht verlauten lassen, ob sie sich weiter zum Klub bekennen wird. Ungefähr 140 Millionen Euro hatte Kühne seit 2014 in den Klub gesteckt, in den vergangenen Jahren war das Verhältnis aber eher schwierig.