Der Abgang von Markus Krösche bringt Eintracht Frankfurt eine Millionensumme ein. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich die SGE mit dem AC Mailand auf eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro geeinigt hat. Auch mit Krösche selbst sind sich die Rossoneri bereits einig.

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Voraussichtlich wird der ehemalige Sportvorstand der Adlerträger noch vor dem Transferfenster im Januar als Head of Football in der Domstadt anheuern. In Frankfurt übernimmt ab dem 1. Dezember Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg für Krösche. Er kostet die SGE lediglich 500.000 Euro.