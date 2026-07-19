Offizielles Angebot: Daghim vor Bundesliga-Transfer?

Die TSG Hoffenheim unternimmt konkrete Versuche, Außenstürmer Adam Daghim (20) zu verpflichten. Fabrizio Romano berichtet, dass der Bundesligist ein offizielles Angebot für den pfeilschnellen Linksfuß an RB Salzburg geschickt hat. Von der Reaktion der Österreicher auf den Vorstoß ist zur Stunde noch nichts überliefert.

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Daghim soll in Hoffenheim dabei helfen, den Verlust von Bazoumana Touré (20) aufzufangen, der für 50 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt ist. Dabei wäre Daghim nach Patrick Wimmer (25) der zweite neue Hoffenheimer Flügelflitzer, der den Abstieg des VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison nicht verhindern konnte.

Da der zweifache dänische Nationalspieler nur ausgeliehen war, ging es für ihn zunächst zurück nach Salzburg. Gut möglich, dass es ihn in diesem Sommer erneut in die Bundesliga verschlägt.