Bayern-Kandidat: Neue Dynamik im Rennen um Gordon

Medial ist längst durchgesickert, dass der FC Bayern im Sommer gerne Anthony Gordon (25) von Newcastle United loseisen würde. Der Linksaußen der Magpies steht auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters ganz oben. Allerdings liegen die Vereine bei den Ablösevorstellungen wohl noch sehr weit auseinander – bis jetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Times‘ berichtet, dass Newcastle statt der bislang kolportierten 92 Millionen Euro schon ab einem Angebot über umgerechnet 86 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Grundsätzlich sei ein Verkauf von Gordon kein Tabuthema, die Engländer sollen durchaus Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Auch dahingehend war die Berichterstattung in den vergangenen Wochen unterschiedlich.

Zusammengefasst ist das zwar noch kein Durchbruch, aber zumindest aus Bayern-Sicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Dem Bericht der englischen Tageszeitung zufolge taxieren die Münchner Gordons Wert auf 64 Millionen Euro. Noch immer dürften die Forderungen des Premier League-Klubs das Budget der Münchner für einen Transfer des englischen Nationalspielers also übersteigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen noch nicht gestartet

Wirklich konkret ist der Poker bis jetzt nicht angelaufen, laut der ‚Times‘ gab es noch immer keinen Kontakt zwischen den Vereinen, um einen Deal zu erörtern. Zeitnah soll es zu einem Treffen zwischen Gordons Beratern und den Bayern-Bossen kommen.

Auch weil Newcastle im Sommer gezwungen sein wird, Spieler zu verkaufen, um den alternden Kader zu verjüngen, wird ein Verkauf des Flügelstürmers immer wahrscheinlicher. Qualifizieren sich die Magpies nicht für den europäischen Wettbewerb, wächst der wirtschaftliche Druck zur Einhaltung des Financial Fairplays zudem immens. Das könnte den Bayern am Ende zusätzlich in die Karten spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der FC Liverpool und der FC Arsenal mitmischen, bestätigt die ‚Times‘, stellt aber klar, dass die Münchner aktuell deutlich auf der Pole Position liegen. Gordon selbst soll sich einen Wechsel zu den Bayern gut vorstellen können. Schafft es der FCB, dass sich Gordon schnell zum Rekordmeister bekennt, könnte man Preistreiberei durch die englischen Mitinteressenten vermeiden.