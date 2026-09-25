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Brasiliens neue Nummer 10

von Lukas Hörster
Carlo Ancelotti und Neymar bei der WM 2026 @Maxppp

Pelé, Zico, Ronaldinho, Kaka, Neymar: Die Trikotnummer 10 hat gerade in Brasilien einen riesigen Stellenwert. In der Seleção darf sie fortan Raphinha tragen.

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Der 29-jährige Kapitän des FC Barcelona tritt damit in Neymars Fußstapfen, der nach der WM in Nordamerika aus dem Nationalteam zurückgetreten ist. Raphinha ist herausragend in die neue Saison gestartet, hat nach acht Pflichtspielen schon sage und schreibe 14 Tore sowie drei Vorlagen auf dem Konto.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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