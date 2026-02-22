Menü Suche
Bundesliga

Bayern-Gerüchte um Liverpool-Star

Die heiße Phase der Saison 2025/26 bricht allmählich an. Im Hintergrund arbeiten die Klubs aber bereits an der Kaderplanung für die kommende Saison. So auch beim FC Bayern.

von Tristan Bernert - Quelle: CaughtOffside
1 min.
Joe Gomez mit Milos Kerkez und Virgil van Dijk @Maxppp

Mit der Verlängerung von Dayot Upamecano hat der FC Bayern eine große Baustelle in der Innenverteidigung geschlossen. Dennoch schaut man sich beim Rekordmeister offenbar nach potenziellen Verstärkungen fürs Abwehrzentrum um.

Laut ‚CaughtOffside‘ ist Joe Gomez vom FC Liverpool ein Kandidat bei den Münchnern. Gleichwohl betont das Fußball-Portal, dass der FC Bayern der Spur wohl nur dann intensiv nachgehen wird, falls andere Optionen nicht verfügbar sein sollten. Und grundsätzlich muss sich natürlich erst einmal eine Planstelle in der Innenverteidigung auftun – etwa durch Spielerverkäufe.

Weiter soll da schon der AC Mailand mit Gomez sein. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, befinden sich die Rossoneri zurzeit in führender Rolle im Kampf um die Unterschrift des 28-jährigen Engländers, der in der Vergangenheit insgesamt 15 Mal für die Nationalmannschaft auflief.

Gomez steht in Liverpool noch bis 2027 unter Vertrag. Eine Verlängerung scheint zurzeit ausgeschlossen, schließlich spielt der Innenverteidiger sportlich aktuell nur eine untergeordnete Rolle unter Trainer Arne Slot. Der LFC möchte Gomez stattdessen ein Jahr vor Vertragsende noch zu Geld machen.

