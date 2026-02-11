Fortuna belohnt Pechvogel

Fortuna Düsseldorf stattet Hamza Anhari mit einem neuen Arbeitspapier aus. Der offensive Mittelfeldspieler hat beim Zweitligisten einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben. Für die Profis kam der 22-Jährige bislang dreimal zum Einsatz, in dieser Saison einmal Ende November gegen Dynamo Dresden (1:2). Der frühere marokkanische U20-Nationalspieler wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungen ausgebremst, aktuell fehlt er wegen einer Schulterluxation.

„Hamza hat in den vergangenen eineinhalb Jahren gezeigt, dass er das Potenzial besitzt, sich im Profibereich zu etablieren. Ohne die Verletzungsrückschläge hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit bereits regelmäßige Einsatzzeiten in der 2. Bundesliga gesammelt. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke bringt er Qualitäten mit, die unserem Offensivspiel zusätzliche Dynamik verleihen können. Damit ist Hamza ein gelungenes Beispiel für die gute Arbeit in unserem NLZ“, sagt Sportvorstand Sven Mislintat.