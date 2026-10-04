Verteidiger Noahkai Banks (19) wird dem FC Augsburg vorerst fehlen. Wie die Augsburger mitteilen hat sich Banks beim 4:1-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Malta eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Über eine genaue Ausfallzeit machen die Fuggerstädter keine Angabe.

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Bittere Nachricht aus dem U21-Camp des DFB: Noahkai #Banks hat sich eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen und wird dem FCA vorerst fehlen. 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫, Noki! ✊ Weitere Infos: https://t.co/ZPAtXabNnh 📸: Thomas Böcker/DFB https://t.co/TXqBZ7T4XN — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 4, 2026

Eigengewächs Banks kam schon mit acht Jahren zum FCA. Im Januar 2025 feierte er sein Bundesliga-Debüt. In der laufenden Saison ist er unangefochtener Stammspieler und absolvierte alle bisherigen Partien über die volle Distanz.