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Bundesliga

FCA: Bittere Pille für Banks

von Tom Steinmetzler - Quelle: FCA.de
1 min.
Noahkai Banks im Augsburg-Trikot @Maxppp

Verteidiger Noahkai Banks (19) wird dem FC Augsburg vorerst fehlen. Wie die Augsburger mitteilen hat sich Banks beim 4:1-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Malta eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Über eine genaue Ausfallzeit machen die Fuggerstädter keine Angabe.

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Eigengewächs Banks kam schon mit acht Jahren zum FCA. Im Januar 2025 feierte er sein Bundesliga-Debüt. In der laufenden Saison ist er unangefochtener Stammspieler und absolvierte alle bisherigen Partien über die volle Distanz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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