Kiel: Rückendeckung für Rapp

Trotz der Negativserie steht Chefcoach Marcel Rapp bei Holstein Kiel bislang nicht zur Disposition. „Der Trainer ist im Moment die ärmste Sau“, betonte Sportgeschäftsführer Olaf Rebbe nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen Hannover 96, „wir sind alle in einem Boot. Und ich fange nicht mit Finger-Pointing an, dass der Trainer Schuld ist, die Mannschaft und wen wir da noch alles nennen können. Wir haben uns gemeinsam an die Ohren zu fassen und das Thema ruhig zu lösen.“

Gegen Hannover kassierten die Störche die dritte Pflichtspielniederlage in Folge, in der 2. Bundesliga beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz nur noch drei Punkte. Am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) steht für den Tabellenzwölften das Heimspiel gegen den Zweitplatzierten FC Schalke 04 an.