VfB-Boss verrät Stand bei Pejcinovic
Fabian Wohlgemuth hat sich zum anvisieren Transfer von Stürmer Dzenan Pejciovic (21) zum VfB Stuttgart geäußert. Der Sportvorstand der Schwaben wird vom ZVW zitiert: „Von einer positiven Einigung aus Sicht des VfB Stuttgart sind wir aktuell weit entfernt.“ Jedoch gebe es von „hoher Wertschätzung“ geprägte Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg.
Der VfB bot zuletzt 23,5 Millionen Euro für Pejcinovic. Der Bundesliga-Absteiger beharrt auf 25 Millionen. Der FC Porto ist laut dem kicker der letzte verbliebene Konkurrent der Schwaben. Beim Test der Wölfe gegen Telstar 1893 (3:1) am Freitag fehlte Pejcinovic im Aufgebot. Ob das mit einem möglichen Transfer zusammenhängt, vermochte Wohlgemuth nicht zu beantworten: „Die Frage sollte besser an die Verantwortlichen des VfL gerichtet werden.“
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