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Bundesliga

VfB-Boss verrät Stand bei Pejcinovic

von Lukas Hörster - Quelle: Zeitungsverlag Waiblingen
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Dzenan Pejcinovic im VfL-Trikot @Maxppp

Fabian Wohlgemuth hat sich zum anvisieren Transfer von Stürmer Dzenan Pejciovic (21) zum VfB Stuttgart geäußert. Der Sportvorstand der Schwaben wird vom ZVW zitiert: „Von einer positiven Einigung aus Sicht des VfB Stuttgart sind wir aktuell weit entfernt.“ Jedoch gebe es von „hoher Wertschätzung“ geprägte Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg.

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Der VfB bot zuletzt 23,5 Millionen Euro für Pejcinovic. Der Bundesliga-Absteiger beharrt auf 25 Millionen. Der FC Porto ist laut dem kicker der letzte verbliebene Konkurrent der Schwaben. Beim Test der Wölfe gegen Telstar 1893 (3:1) am Freitag fehlte Pejcinovic im Aufgebot. Ob das mit einem möglichen Transfer zusammenhängt, vermochte Wohlgemuth nicht zu beantworten: „Die Frage sollte besser an die Verantwortlichen des VfL gerichtet werden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Stuttgart
Wolfsburg
Dženan Pejčinović

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