PSG schnappt sich Soler

Der Transfer von Carlos Soler vom FC Valencia zu Paris St. Germain ist in trockenen Tüchern. Wie der französische Hauptstadtklub offiziell vermeldet, heuert der 25-jährige Spanier für fünf Jahre an. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 18 Millionen an fixer Ablöse, vier weitere Millionen an Boni wären im Erfolgsfall fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Verpflichtung des neunfachen Nationalspielers treibt PSG seine Verjüngungskur für das Mittelfeld an. Nach Renato Sanches (25), Vitinha (22) und Fabián Ruiz (26) ist Soler der vierte zentrale Mittelfeldspieler, den die Pariser in diesem Sommer an Land ziehen.