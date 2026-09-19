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Bundesliga

VfB: Neue Details zu BVB-Stürmer Silva

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Fábio Silva bejubelt einen Treffer für Borussia Dortmund @Maxppp

Zum Versuch des VfB Stuttgart, Fábio Silva (24) zu verpflichten, sickern neue Details durch. Laut der ‚Bild‘ setzten sich die Schwaben im Sommer 2025 „intensiv“ mit dem Stürmer auseinander. Weil Silva verletzt und der Bedarf in der Offensive überschaubar war, habe sich der VfB gegen einen Transfer entschieden.

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Sportvorstand Fabian Wohlgemuth verriet schon kürzlich: „Wir haben uns vor einem Jahr auch mal mit ihm auseinandergesetzt.“ Silva wechselte schließlich für 22 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Borussia Dortmund. Heute treffen VfB und BVB im direkten Duell aufeinander (18:30 Uhr), Silva legte einen guten Saisonstart mit vier Toren aus fünf Pflichtspielen hin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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