Eintracht zieht ins Achtelfinale ein | Die Noten zum Spiel

Von Beginn an taten sich beide Mannschaften schwer, offensiv ins Spiel zu finden. Es brauchte zwölf Minuten, ehe Eintracht Frankfurt zur ersten Chance der Partie kam. Nach einer SGE-Ecke touchierte Sporting-Stürmer Paulinho den Ball mit dem Kopf und zwang so seinen eigenen Torhüter Antonio Adán zu einer Glanzparade.

Es sollte für längere Zeit der einzige gefährliche Torabschluss in einer ereignisarmen ersten Hälfte bleiben. Wie aus dem Nichts fiel dann in der 39. Minute aber das 1:0 für Lissabon, nachdem Arthur Gomes eine von Djibril Sow verlängerte Flanke per Direktabnahme verwertete. Mit der knappen Führung für die Hausherren ging es in die Kabine.

Auch nach dem Wiederanpfiff ging die Partie zerfahren weiter, aus dem Spiel ging nach wie vor nicht viel. Dennoch kam die Eintracht zum Ausgleichstor: Nach einem Handspiel von Sebastian Coates entschied Schiedsrichter Slavko Vincic auf Strafstoß, den Daichi Kamada verwandelte (62.).

Kolo Muani bringt den Sieg

Vom 1:1 beflügelt spielten die Frankfurter nun besser nach vorne, was in der 72. Minute belohnt werden sollte. Randal Kolo Muani setzte sich stark gegen die Sporting-Defensive durch und erhöhte auf 2:1 aus SGE-Sicht. In der Folge setzten die Portugiesen noch einmal zur Schlussoffensive an, die die Frankfurter aber souverän wegverteidigen konnten.

So endete das Spiel mit 2:1 für die Eintracht, die damit den Einzug ins Champions League-Achtelfinale perfekt macht. Da Tottenham Hotspur im Parallelspiel gegen Olympique Marseille 2:1 siegte, ist Frankfurt Gruppenzweiter.

Torfolge

1:0 Gomes (39.): Mit ihrer ersten Chance treffen die Portugiesen. Edwards wuselt sich über rechts durch und legt auf Ugarte ab. Dessen Flanke wird von Sow unfreiwillig mit dem Kopf verlängert, wodurch der Ball über Ebimbe hinweg zu Gomes gelangt, der aus kurzer Distanz Trapp per Direktabnahme überwindet.

1:1 Kamada (62.): Ein Strafstoß bringt die Eintracht zurück. Nach einer Flanke von Götze geht Kamada gegen Coates am Strafraumrand ins Kopfballduell. Der Uruguayer rudert im Fallen mit den Armen und spielt so unglücklich den Ball mit der Hand. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt: Elfmeter! Kamada tritt an und versenkt souverän.

1:2 Kolo Muani (72.): Der eingewechselte Knauff spielt mit dem Rücken zum Tor stehend einfach mal einen hohen Ball in Richtung Kolo Muani. Der Franzose tankt sich stark gegen Inacio durch und schließt wuchtig ins lange Eck ab. Klasse Tor und die Führung für die Frankfurter.

Die Noten für Frankfurt

Eingewechselt:

46‘ Rode (2) für Lindström

69‘ Knauff (2,5) für Ebimbe

80‘ Borré für Kolo Muani

80‘ Smolcic für Jakic