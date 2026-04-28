Bericht: Rose baggert an Schlager

Xaver Schlager könnte es überraschend in die Premier League ziehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist aus dem Vereinsumfeld bei RB Leipzig zu hören, dass Ex-Coach Marco Rose den Österreicher zum AFC Bournemouth lotsen möchte. Schlagers Vertrag läuft am Saisonende aus, der 28-Jährige wird Leipzig definitiv ablösefrei verlassen.

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Rose beerbt Andoni Iraola und heuert zur neuen Saison als neuer Trainer des aktuellen Tabellensiebten der Premier League an. Beim südenglischen Klub trifft der ehemalige Leipzig-Trainer auf die Ex-RB-Kicker Tyler Adams (27) und Justin Kluivert (26). Zu Schlager pflegte Rose während seiner Amtszeit in Leipzig ein enges Verhältnis, beide arbeiteten bereits erfolgreich im Nachwuchs von Red Bull Salzburg zusammen.

RB hat bereits Ersatz gefunden

In den vergangenen Monaten zeigten sich vor allem Celtic Glasgow, Juventus Turin und die AS Rom an Schlager interessiert. Dieser hat sich noch nicht für einen neuen Klub entschieden, sondiert seine Optionen und wird seine Wahl womöglich erst nach seiner WM-Teilnahme mit Österreich treffen.

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Leipzig hat derweil auf der Position schon vorgesorgt und einen Nachfolger verpflichtet. Rocco Reitz (23) kommt vom Ligarivalen Borussia Mönchengladbach.