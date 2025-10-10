Trotz Kreuzbandriss: Wichtige Verlängerung für Paderborn

Obwohl er derzeit an einem Kreuzbandriss laboriert, verlängert der SC Paderborn den Vertrag von Innenverteidiger Marcel Hoffmeier nach eigenen Angaben langfristig. In der laufenden Saison kam der 26-Jährige auf vier Einsätze und erzielte ein Tor, ehe er sich beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg schwer verletzte.

„Hoffi ist ein ganz wichtiger Spieler in unserem Team und eine Identifikationsfigur für unsere Fans. Wir sind zuversichtlich, dass er uns nach überstandener Verletzung auf dem bekannt hohen Leistungsniveau wieder zur Verfügung stehen wird“, freut sich Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange. Hoffmeier war 2022 ablösefrei von Preußen Münster nach Paderborn gewechselt und stand seitdem in 97 Partien auf dem Feld.