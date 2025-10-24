United lässt Maguire zappeln

Obwohl Innenverteidiger Harry Maguire zuletzt stark aufspielte und sein Vertrag am Saisonende ausläuft, wartet Manchester United mit einer möglichen Verlängerung noch ab. Der Frage, ob er den 32-Jährigen gerne länger bei den Red Devils sehen würde, wich Trainer Rúben Amorim auf einer Pressekonferenz aus: „Wir sind sehr zufrieden mit Harry. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Das vermittelt den Eindruck, dass wir zu weit vorausdenken. Er ist sehr wichtig für uns, aber wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren.“

Dabei steht die Zeit nicht auf der Seite von United, denn ab Januar könnte der ehemalige 87-Millionen-Mann frei mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Transfer im Sommer 2026 verhandeln. Im vergangenen Spiel gegen den FC Liverpool traf der Engländer zum 2:1-Endstand und wurde zum Spieler des Spiels.