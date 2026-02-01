Bayern: Einigung im Dalpiaz-Poker

Magnus Dalpiaz‘ Abschied vom Campus des FC Bayern steht an. Laut Fabrizio Romano gibt es eine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem AC Mailand über eine Leihe mit Kaufoption für den 18-jährigen Österreicher.

Um den Zugriff auf das Talent nicht endgültig zu verlieren, sichern sich die Bayern eine Rückkaufoption. Das heißt: Sollte Milan Dalpiaz nach Ablauf der Leihe festverpflichten, könnte der Bundesligaprimus auf den Rechtsverteidiger zugreifen.