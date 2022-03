Ajax verpflichtet Tyton

Ajax Amsterdam hat einen neuen Torhüter unter Vertrag genommen. Wie der niederländische Rekordmeister offiziell bestätigt, hat Przemyslaw Tyton (35) einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Der frühere Stuttgarter war seit Anfang dieses Jahres vereinslos.

Ajax gingen die Torhüter aus, da Remko Pasveer (38), Maarten Stekelenburg (39) und Jay Gortler (21) verletzungsbedingt länger fehlen. Aus diesem Grund war es dem Klub möglich, auch außerhalb des Transferfensters einen ablösefreien Keeper zu verpflichten. Tyton soll bis zum Sommer als Backup für André Onana (25) fungieren. Zuvor stand Tyton beim FC Cincinnati in der MLS unter Vertrag.

Ajax has signed goalkeeper Przemyslaw Tyton on a deal that will run until the end of the season.



Welcome aboard! 🇵🇱