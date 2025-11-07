Bayerns Versuch bei BVB-Stürmer Silva

Bei der Stürmersuche im Sommer ist der FC Bayern auch auf Fábio Silva gestoßen. Wie der ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet, haben sich die Münchner mit dem Portugiesen beschäftigt. Wirklich ernst wurde es allerdings nie. Silva wechselte stattdessen kurz vor dem Deadline Day für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu Borussia Dortmund.

Dort kommt der 23-Jährige nach einer Verletzung nur langsam in Tritt. Niko Kovac bringt den Rechtsfuß bislang immer erst in der Schlussphase, nur gegen den FC Kopenhagen (4:2) war ihm immerhin eine halbe Stunde vergönnt. Prompt bedankte sich Silva gegen die Dänen mit einem Treffer. Bei den Bayern kam am Deadline Day stattdessen Nicolas Jackson (24).