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Bundesliga

FC Bayern: Eberls gelungener Zweijahresplan

Im Kader des FC Bayern finden sich Superstars wie Manuel Neuer oder Harry Kane, aber auch Eigengewächse wie Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic oder Lennart Karl. Dies folgt laut Max Eberl einem klaren Plan.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Max Eberl im Interview @Maxppp

Im Frühjahr 2024 trat Max Eberl seinen Dienst beim FC Bayern an. Die Prämisse in Sachen Kader: Junge Spieler sollten einen Stamm von „14, 15 Topspielern“ ergänzen. Eberl sieht das Projekt nun, zwei Jahre später, auf bestem Wege.

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„Ja, wir sind auf diesem Weg“, sagt der Sportvorstand im Interview mit ‚Sky‘, „wir haben es geschafft, eine Mannschaft zu bauen, die eine Zukunft hat. Eine Mannschaft, die mit Spielern gespickt ist, die schon sehr viel erreicht haben. Aber auch mit Spielern gespickt ist, die noch sehr viel erreichen wollen, die gierig sind. Diese Mischung macht uns aus.“

Dabei eiferte Eberl ausgerechnet dem aktuellen Champions League-Gegner Real Madrid nach, der lange Erfolg konservierte, obwohl man gleichzeitig einen Umbruch im Kader vollzog. Der Manager. „Es ist schön, dass man zwei Jahre später sagen kann: Dinge, die man sich vorgenommen hat, sieht man eben jetzt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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