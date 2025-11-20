Menü Suche
WM-Qualifikation Afrika

Hakimi gewinnt afrikanischen Ballon d’Or

von Dominik Schneider - Quelle: CAF
Achraf Hakimi im Einsatz für Marokko Loum El Hadj

Bei Achraf Hakimi (27) stehen große Feierlichkeiten an. Der Rechtsverteidiger von Paris St. Germain wurde vom CAF (Confédération Africaine de Football) mit dem Spieler des Jahres-Award für seine starken Leistungen im Verein und für die marokkanische Nationalmannschaft belohnt. Die Auszeichnung gilt gemeinhin als afrikanischer Ballon d’Or.

CAF_Online
In a sky full of stars, one outshines them all! 🌟

His. Him. 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢. Player of the Year! 🇲🇦

#CAFAwards2025
In 55 Spielen lieferte Hakimi mit elf Toren und 17 Assists eine beeindruckende Anzahl an Scorerpunkten. Mit PSG gewann er die Champions League, die Ligue 1, den Coupe de France und die Trophée des Champions. Auf dem Treppchen hinter Hakimi landeten Mohamed Salah (33) vom FC Liverpool und Victor Osimhen (26) von Galatsaray.

