Konkrete Gespräche: Liverpool arbeitet an 74-Millionen-Transfer

Knapp 483 Millionen Euro gab der FC Liverpool in der zurückliegenden Transferphase für Neuzugänge aus. Doch das Starensemble hat noch nicht zueinander gefunden, in der Liga belegt man nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen einen enttäuschenden 12. Tabellenplatz.

Aus diesem Grund wollen die Verantwortlichen im Winter reagieren. Ein bei den Reds bereits bekannter Name rückt daher in den Fokus. Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeitet Liverpool an einem Transfer von Antoine Semenyo. Demzufolge haben bereits konkrete Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden.

Der 25-jährige Linksaußen steht noch bis 2030 beim AFC Bournemouth unter Vertrag, darf den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel jedoch für umgerechnet rund 74 Millionen Euro verlassen. Für die Cherries verzeichnete Semenyo in der laufenden Saison sechs Tore und drei Vorlagen in elf Partien.