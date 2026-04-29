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Ligue 1

PSG: Enrique gibt Hakimi-Update

von Remo Schatz - Quelle: Movistar
1 min.
Achraf Hakimi hält sich den Oberschenkel @Maxppp
PSG 5-4 FC Bayern

Bei Achraf Hakimi (27) droht offenbar kein längerfristiger Ausfall. Im Anschluss an den gestrigen Halbfinal-Hinspiel-Sieg in der Champions League gegen den FC Bayern erklärte Paris St. Germain-Coach Luis Enrique bei ‚Movistar‘: „Ich glaube, es sind Krämpfe (bei Hakimi und Torwart Safonov, Anm. d. Red.). Bei dieser Intensität ist das normal. Ich hoffe, dass es bei Hakimi nur starke Krämpfe sind.“

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Achraf Hakimi
The job’s not finished.
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In der Schlussphase der mitreißenden Partie blieb Hakimi auf dem Rasen liegen und hielt sich den hinteren Oberschenkel, konnte nach kurzer Behandlungspause aber die Partie zu Ende spielen. Via X gab sich der Ex-Dortmunder kämpferisch: „Der Job ist noch nicht beendet.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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