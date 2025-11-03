Mainz 05: Heidel deutet Winter-Zugänge an

Der FSV Mainz 05 könnte nach dem verkorksten Saisonstart im Winter nachlegen. Im Interview mit der ‚Bild‘ kündigt Sportvorstand Christian Heidel an: „Ja, wir werden im Winter gucken, ob wir unter Umständen noch etwas tun. Im Rahmen dessen, was wirtschaftlich geht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Heidel weiter: „Wir werden uns sicher nicht kaputt sparen, könnten noch Spieler verpflichten, wenn wir das wollen. Allerdings nicht für 10 oder 15 Millionen Ablöse – wir sind kerngesund, aber nicht reich.“ Nach neun Spielen belegen die Rheinhessen Tabellenplatz 17. Angesichts der Doppelbelastung mit der Conference League erscheint der Kader als zu klein. Im Winter besteht nun die Möglichkeit nachzubessern.