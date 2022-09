Bochum: Asano fehlt wochenlang

Der VfL Bochum muss für längere Zeit auf Takuma Asano verzichten. Nach Angaben des Bundesligisten hat sich der japanische Außenstürmer beim Spiel gegen den FC Schalke (1:3) einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen.

Die Verletzung wird konservativ behandelt, Asano steht ein mehrwöchiger Ausfall bevor. Der 27-Jährige wurde am Samstag bereits nach vier Minuten ausgewechselt. In der laufenden Bundesligasaison stand Asano bei allen VfL-Spielen in der Startelf.