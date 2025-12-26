Endlich gute Nachrichten bei Havertz

Mikel Arteta wird zeitnah wieder auf den deutschen Nationalspieler Kai Havertz zurückgreifen können. „Ich denke, es wird nur Tage, falls nicht, dann Wochen dauern“, erklärte der Trainer des FC Arsenal auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Premier League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion (16 Uhr). Über die Steigerung im Training sagte Arteta: „Mal sehen, wie er darauf reagiert. Er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben, ein Spieler, der das Team auf ein ganz anderes Niveau hebt. Deshalb bin ich sehr froh, ihn bald wieder bei uns zu haben.“

In der laufenden Saison kommt Havertz erst auf 30 Einsatzminuten. Kniebeschwerden setzen den ehemaligen Leverkusener seit dem Auftaktmatch gegen Manchester United (1:0) außer Gefecht. Ohne den 26-jährigen Linksfuß grüßen die Gunners aber trotzdem von der Tabellenspitze.