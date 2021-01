HSV: Terodde-Verlängerung „angedacht“

Simon Terodde und der Hamburger SV könnten in eine gemeinsame Bundesliga-Zukunft gehen. Laut dem ‚kicker‘ ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit „angedacht“, wenn der Aufstieg besiegelt ist. „Ich versuche mich, allein auf die Aufgabe zu konzentrieren“, erklärt Terodde seinen Fokus auf die Rückkehr in die Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 16 Treffern in 15 Spielen trägt der 33-Jährige eine Menge zur Tabellenführung der Hanseaten bei. Der Wiederaufstieg würde ihm einen weiteren Versuch ermöglichen, sich im deutschen Oberhaus zu beweisen. Bislang konnte er nur in der zweiten Liga vollends überzeugen und führt hier die ewige Torjägerliste an.