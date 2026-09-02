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Klopp aufgepasst: Nächster Versuch bei Banks

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Noahkai Banks schüttet sich vor Lachen aus @Maxppp

Der US-amerikanische Fußballverband lässt im Fall von Noahkai Banks (19) vom FC Augsburg nicht locker. Laut der ‚Bild‘ versuchen die Nordamerikaner um Nationaltrainer Mauricio Pochettino weiterhin, das Innenverteidiger-Juwel von einer Zusammenarbeit zu überzeugen. Schon vor der Heim-WM wollten die Verantwortlichen der USA den in Honolulu geborenen Rechtsfuß für sich gewinnen.

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Banks durchlief die US-amerikanischen U-Nationalmannschaften, ist aufgrund seiner zweiten Staatsbürgerschaft aber zudem für Deutschland spielberechtigt – und hat sich eigentlich auch für eine DFB-Karriere entschieden. Auf seine Nominierung für den A-Kader musste der talentierte Abwehrspieler, der unter anderem schon vom FC Arsenal ins Visier genommen wurde, noch warten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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