Gesammelte Kader-Leaks: Diese DFB-Profis fahren zur WM

Was für viele vor wenigen Wochen noch undenkbar war, ist mittlerweile fast Gewissheit: Manuel Neuer (40) feiert tatsächlich für die WM sein DFB-Comeback und verdrängt Oliver Baumann (35). Dahinter bleibt es spannend. Gemunkelt wird, dass der DFB-Tross mit vier Torhütern nach Nordamerika reisen könnte. Jonas Urbig (22) und Alexander Nübel (29) gelten dann als wahrscheinlichste Kandidaten. Das schwierige Verhältnis zu Neuer könnte allerdings Nübel noch zum Verhängnis werden, dann stünden Finn Dahmen (28) oder Noah Atubolu (23) Gewehr bei Fuß.

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Update (10:39 Uhr): ‚Bild‘ und ‚Sky‘ berichten inzwischen unisono, dass Nübel mit in die Staaten fliegt. Zudem sei Urbig als Trainingskeeper eingeplant.

Auf den Positionen vor den Keepern ist vieles ohnehin bereits klar. An der Nominierung von Stammspielern wie Joshua Kimmich (31), Nico Schlotterbeck (26), David Raum (28) oder auch Leon Goretzka (31) und Florian Wirtz (23) bestehen keine Zweifel. Spannend bleibt es bei den weiteren Kaderspielern.

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Großer VfB-Block

Neben dem großen Bayern-Block stellt auch der VfB Stuttgart eine beachtliche Anzahl an Spielern ab. Deniz Undav (29), Jamie Leweling (25) und Angelo Stiller (25) durften sich über den goldenen Anruf des Bundestrainers freuen. Chris Führich (28), Maximilian Mittelstädt (29) und Josha Vagnoman (25) bleiben hingegen Zuhause.

Gleiches gilt für Robert Andrich (31), Jonathan Burkardt (25) und Yann Aurel Bisseck (25). Weiter hoffen kann Matthias Ginter (32), der am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) mit dem SC Freiburg im Europa League-Finale gegen Aston Villa antritt. Unter den Augen von Julian Nagelsmann, der mit der versammelten DFB-Spitze nach Istanbul reisen wird.

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Sensation um Kleindienst?

In der Offensive setzt der Bundestrainer tatsächlich auf die Hochtalentierten und nimmt Lennart Karl (18) sowie Said El Mala (19) mit. Darüber hinaus wurden auch bereits Kai Havertz (26) und Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) über die Nominierung informiert. An vorderster Front bahnt sich derweil eine faustdicke Überraschung an.

Sollte Nagelsmann wirklich Tim Kleindienst mitnehmen? Ja, der beste deutsche Neuner Nein, ihm fehlt die Spielpraxis Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Statt dem formschwachen Niclas Füllkrug (33) könnte tatsächlich noch in buchstäblich letzter Sekunde Tim Kleindienst (30) auf den WM-Zug aufspringen. Der Gladbach-Stürmer feierte erst am letzten Bundesliga-Spieltag ein vierminütiges Verletzungscomeback und kommt in der gesamten Spielzeit auf insgesamt zehn Einsatzminuten. Dies berichtet ‚ntv‘. ‚Sky‘ hält allerdings dagegen und schreibt, dass Kleindienst nicht mit von der Partie sein wird.