Zwei Klubs beschäftigen sich mit Duman

Der vereinslose Taylan Duman steht bei zwei Vereinen auf dem Zettel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben Zweitligist Eintracht Braunschweig und Drittligist Jahn Regensburg Interesse am 28-Jährigen. Der Mittelfeldspieler stand zuletzt beim SV Sandhausen in der dritten Liga unter Vertrag.

Duman war im Januar 2025 zu Sandhausen gewechselt, erlebte dort aber ein Halbjahr zum Vergessen. Muskuläre Probleme und der Abstieg des Klubs in die Regionalliga mündeten in der Vertragsauflösung des ehemaligen Nürnbergers. Mit dem Ziel, wieder in den Profifußball zurückzukehren, wechselte der Rechtsfuß zuletzt die Berateragentur.