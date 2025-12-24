Wechselt Belocian innerhalb der Bundesliga?

Stolze 15 Millionen Euro hatte Bayer Leverkusen im Sommer 2024 für Jeanuël Belocian an Stade Rennes bezahlt, um den Innenverteidiger unters Bayerkreuz zu holen. Der Franzose gilt bei der Werkself in der Defensive als großer Hoffnungsträger für die Zukunft. Doch vor knapp einem Jahr riss sich Belocian das Kreuzband und musste lange pausieren.

Seit Oktober ist der 20-Jährige wieder fit und kommt unter Kasper Hjulmand immer wieder auf Spielzeit, etwa am vergangenen Wochenende beim 3:1 gegen RB Leipzig über die vollen 90 Minuten. Dennoch könnte für Belocian im Winter eine Leihe zu einem Klub anstehen, bei dem mehr Spielzeit garantiert wäre.

Bayer-Abwehr dünn besetzt

Die Zeitung ‚Le Parisien‘ bringt Borussia Mönchengladbach ins Spiel. Die Fohlen seien an einer Leihe des Abwehrspielers interessiert. Der Haken: Leverkusen sei nicht wirklich überzeugt davon, den Youngster abzugeben.

Die Abwehr der Werkself ist durchaus dünn besetzt. Nominell hat Hjulmand fünf Innenverteidiger im Kader, wobei auch Robert Andrich (31) in der Hinrunde regelmäßig in die defensive Dreierkette gerückt ist. Da Belocian aktuell im Duell mit Axel Tape (18) die Nase vorn hat, ist er nahe an der ersten Elf. Ein Winter-Abgang käme da durchaus überraschend.