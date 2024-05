Wolfsburg-Abflug: Casteels vor Saudi-Wechsel

Koen Casteels ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber offenbar in Saudi-Arabien fündig geworden. Übereinstimmenden Medien zufolge hat der belgische Torhüter bereits beim Erstliga-Aufsteiger Al Qadsiah unterschrieben. Weil sein Arbeitspapier beim VfL Wolfsburg ausläuft, fließt keine Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon seit geraumer Zeit steht fest, dass Casteels seine Zelte in der Autostadt in diesem Sommer abbricht. Seit 2015 steht der 31-Jährige beim VfL zwischen den Pfosten und kam seitdem in 275 Pflichtspielen zum Einsatz, 91 Mal blieb er ohne Gegentor. Derweil beschäftigt sich Al Qadsiah auch mit weiteren Neuzugängen: Unter anderem Casemiro (32/Manchester United) soll bei den Verantwortlichen auf der Liste stehen.