Milan lässt bei Krösche nicht locker

Der AC Mailand gibt die Hoffnung auf die Verpflichtung von Markus Krösche und Timmo Hardung nicht auf. Nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ fanden in den vergangenen Tagen neue Gespräche zwischen den Parteien statt. Milan hoffe, dass Eintracht Frankfurt seine knallharte Haltung noch aufweicht.

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Dem Bericht zufolge sind aus Frankfurt aber bisher keine positiven Signale zu verzeichnen, obwohl Krösche und Hardung einem Engagement in Mailand weiter offen gegenüberstünden. Dies steht jedoch der jüngsten Berichterstattung gegenüber, wonach Krösche den Rossoneri bereits abgesagt hat. Nicht auszuschließen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde.