Bayern verkündet Neuer-Diagnose

Der FC Bayern muss vorerst ohne Manuel Neuer auskommen. Der 39-jährige Torhüter und Kapitän hat sich nach Vereinsangaben beim gestrigen 3:0-Sieg bei Werder Bremen einen Faserriss zugezogen.

Neuer musste zur Halbzeit ausgewechselt werden und wurde durch Jonas Urbig ersetzt. Der 22-Jährige wird den Kapitän nun auch weiterhin ersetzen. Wann Neuer wieder mitwirken kann, wurde nicht kommuniziert. Die ‚Bild‘ rechnet mit einer Ausfallzeit von drei Wochen.