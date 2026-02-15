Menü Suche
Kommentar
Bayern verkündet Neuer-Diagnose

von Lukas Hörster - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Manuel Neuer spielt für Bayern München @Maxppp
Bremen 0-3 FC Bayern

Der FC Bayern muss vorerst ohne Manuel Neuer auskommen. Der 39-jährige Torhüter und Kapitän hat sich nach Vereinsangaben beim gestrigen 3:0-Sieg bei Werder Bremen einen Faserriss zugezogen.

FC Bayern München
ℹ️ Manuel Neuer fällt vorerst aus

Manuel Neuer hat sich beim gestrigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Werder Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen.

Gute Besserung, Manu! 🙏
Neuer musste zur Halbzeit ausgewechselt werden und wurde durch Jonas Urbig ersetzt. Der 22-Jährige wird den Kapitän nun auch weiterhin ersetzen. Wann Neuer wieder mitwirken kann, wurde nicht kommuniziert. Die ‚Bild‘ rechnet mit einer Ausfallzeit von drei Wochen.

