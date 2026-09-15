„Kid Messi“ will weg: Neues Supertalent für den FC Bayern?

Manchester United droht ein ganz bitterer Abgang. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge hat der 15-jährige JJ Gabriel den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er den Klub verlassen und seine Registrierung mit sofortiger Wirkung aufheben möchte. Die United-Bosse seien schockiert, sollen aber noch darauf hoffen, die Situation mit dem Sturmjuwel klären zu können.

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Gabriel gilt als eines der größten Talente, in England wird der Youngster „Kid Messi“ genannt. In der vergangenen Saison wurde er zum besten Spieler der U18-Premier League gekürt. Der englische Juniorennationalspieler wirkte bereits bei den United-Profis im Training mit, in der Vorbereitung wurde Gabriel in einem Testspiel gegen Atlético Madrid eingewechselt.

Erst am Donnerstag gelang ihm in der UEFA Youth League ein Hattrick beim 5:0-Sieg gegen Sabah FK. Uniteds Plan sah eigentlich vor, Gabriel für das Spiel in der dritten Runde des EFL-Cups am morgigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Brighton & Hove Albion mit in den Profikader von Coach Michael Carrick zu nehmen. Das Wunderkind sieht seine Zukunft offenbar aber nicht bei den Red Devils.

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Bayern zeigt Interesse

Wo könnte es stattdessen weitergehen? Zahlreiche europäische Topklubs sollen die Fühler ausstrecken. Laut ‚The Athletic‘ haben unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und auch der FC Bayern das Supertalent umworben, das oft als Spielmacher oder auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt. Im vergangenen Sommer lehnte Gabriel einen Wechsel zu Manchester City ab.