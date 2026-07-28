Auf Leihbasis: Openda-Wechsel fix

Loïs Openda verlässt Juventus Turin und schließt sich Olympique Lyon an. Der 26-jährige Stürmer wechselt auf Leihbasis zu OL, eine Kaufoption oder -pflicht ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals sein. Juventus kassiert für das Leihgeschäft 3,5 Millionen Euro. Zudem übernehmen die Bianconeri weiterhin einen Großteil des Bruttogehalts von acht Millionen Euro.

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Une nouvelle partition commence à Lyon 🎹🔴🔵



Bienvenue, Loïs 🎶 pic.twitter.com/inRs77e1ca — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2026

Nach einer enttäuschenden Saison bei Juventus soll Openda in Lyon nun wieder zu alter Stärke finden. Erst im vergangenen Sommer war der Angreifer für rund 43 Millionen Euro von RB Leipzig zur Alten Dame gewechselt. In 34 Pflichtspielen gelangen dem Belgier lediglich zwei Tore, zudem stand er nur sechsmal in der Startelf.