S04: Büskens erklärt sein Cheftrainer-Engagement

Mike Büskens hat erläutert, warum er sich entschieden hat, das Interimstrainer-Amt beim FC Schalke 04 zu übernehmen. „Rouven Schröder hat mich am Sonntag gefragt, ob ich noch einmal helfen würde, da er für die Endphase der Saison keinen externen Trainer holen wollte. Nach Gesprächen mit der Familie und Huub (Stevens, Anm. d. Red.) war klar, dass ich mich der Verantwortung stellen muss“, so der 53-Jährige in einem Instagram-Beitrag.

Büskens war nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis vom Co- zum Cheftrainer befördert worden. Eigentlich habe er vorgehabt, nur noch in der zweiten Reihe zu arbeiten, „jetzt ist es noch einmal anders gekommen.“ Nach dem Saisonende möchte Büskens aber erneut im Hintergrund arbeiten: „Neun Spiele als Chef, danach wieder als Co im neuen Trainer-Team. Neun Spiele werden wir alles reinhauen, werden versuchen das bestmögliche rauszuholen.“