Bayers teuerster Zugang vorerst raus
Guéla Doué (23) steht Bayer Leverkusen fürs Erste nicht zur Verfügung. Kurz vor dem Europa League-Auftaktspiel gegen den slowenischen Meister NK Celje am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) verkündet die Werkself, dass sich der Rechtsverteidiger eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen hat.
Wishing a speedy recovery to Guela Doue, who will be out of action for the time being after sustaining a muscle injury in his right calf during training 🙏 pic.twitter.com/teZ2bnGSmL— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 16, 2026
Doué, für 30 Millionen von Racing Straßburg gekommen, ist Bayers teuerster Einkauf der zurückliegenden Sommertransferperiode. Am Wochenende gab der Ivorer (24 Länderspiele) beim 2:2 gegen den FC Augsburg sein Debüt für Leverkusen.
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