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Bundesliga

Bayers teuerster Zugang vorerst raus

von Julian Jasch
1 min.
Guéla Doué im Bayer-Trikot @Maxppp

Guéla Doué (23) steht Bayer Leverkusen fürs Erste nicht zur Verfügung. Kurz vor dem Europa League-Auftaktspiel gegen den slowenischen Meister NK Celje am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) verkündet die Werkself, dass sich der Rechtsverteidiger eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen hat.

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Doué, für 30 Millionen von Racing Straßburg gekommen, ist Bayers teuerster Einkauf der zurückliegenden Sommertransferperiode. Am Wochenende gab der Ivorer (24 Länderspiele) beim 2:2 gegen den FC Augsburg sein Debüt für Leverkusen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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