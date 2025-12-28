Werder sondiert den Stürmer-Markt

Beim SV Werder Bremen könnte es im Winter-Transferfenster zu einigen Veränderungen kommen. Wie Werders Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ verrät, „schauen wir uns auf dem Markt um und führen Gespräche. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, werden wir im Sturm noch etwas machen.“

Aufgrund mangelhafter Leistungen von Victor Boniface (25) und Keke Topp (21) sondieren die Verantwortlichen den Markt nach möglichen Leihspielern für den Angriff, unabhängig von Bonifaces Zukunft. Sollte sich der Nigerianer für eine Operation am Knie entscheiden, stünde die Leihe von Bayer Leverkusen zu Werder vor dem Abbruch. „Wir klären, wie es mit Victor Boniface weitergeht, da sind wir mit Leverkusen im engen Austausch“, erklärt der Leiter des Lizenzbereichs, Peter Niemeyer.