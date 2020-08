Bayer macht ernst: Schick-Poker spitzt sich zu

Bayer Leverkusen macht im Werben um Patrik Schick offenbar ernst. Laut Transferexperte Fabrizio Romano laufen die Verhandlungen zwischen der Werkself und der AS Rom, bei der der 24-jährige Mittelstürmer noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Gianluca Di Marzio berichtet gar von einem „sehr fortgeschrittenen Stadium“.

Bayer 04 steht kurz vor dem Verkauf seines Superstars Kai Havertz (21) an den FC Chelsea, bis zu 100 Millionen Euro Ablöse winken. Ein Teil des Geldes könnte nun direkt in Schick investiert werden. Auf der Neuner-Position suchen die Rheinländer seit Jahren nach der Idealbesetzung. Kevin Volland (28) und Lucas Alario (27) gelten als Verkaufskandidaten.

Auch Leipzig verhandelt

Allein ist Leverkusen im Werben um Schick jedoch nicht. In der vergangenen Saison war der Tscheche an RB Leipzig verliehen und wusste mit zehn Toren in 28 Pflichtspielen durchaus zu überzeugen. Anders als bei Bayer gibt das diesjährige Budget der Sachsen aber keine Festverpflichtung für mehr als 20 Millionen Euro her.

Trotzdem kündigte Schicks Berater Pavel Paska am Sonntag an: „Mit der Ankunft der neuen Besitzer starten die Verhandlungen zwischen Rom und Leipzig von vorne. Vertreter des deutschen Klubs werden nach Rom fliegen, um über Patrik zu sprechen.“ Der Poker um Schick spitzt sich also zu. Ein weiterer Interessent ist Romano zufolge der englische Erstliga-Aufsteiger FC Fulham.