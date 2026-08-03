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Bundesliga

Spannende Transfer-Spur: Verlässt Sabitzer den BVB?

Marcel Sabitzer könnte im Sommer einen Abgang von Borussia Dortmund anstreben. Eine Spur führt nach Italien.

von Lukas Weinstock - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Marcel Sabitzer läuft für den BVB auf @Maxppp

Borussia Dortmund muss sich möglicherweise mit einem Abgang von Marcel Sabitzer auseinandersetzen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der FC Bologna um Trainer Domenico Tedesco am 32-Jährigen interessiert ist. Ein Transfer sei zwar „schwierig, aber nicht unmöglich“.

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Sollte der BVB Marcel Sabitzer abgeben?
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Beim BVB gehörte Sabitzer in den vergangenen beiden Saisons nicht unbedingt zu den Leistungsträgern. Gut möglich, dass es für den Österreicher in der neuen Spielzeit schwer wird, auf Einsatzminuten zu kommen. Mit Felix Nmecha (25) und Jobe Bellingham (20) ist die Konkurrenz im Mittelfeldzentrum groß.

Aus diesem Grund könnte sich Sabitzer mit einer Luftveränderung beschäftigen. Ob Bologna den Ansprüchen des Routiniers genügt, darf jedoch bezweifelt werden. Der Kontrakt des Österreichers läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung plant der BVB wohl nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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