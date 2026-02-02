Menü Suche
Bayern-Flop Sarr ist zurück

von Leon Morsbach - Quelle: fcmetz.com
Bouna Sarr hinter der Bande @Maxppp

Eineinhalb Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern ist Bouna Sarr zurück aus der Vereinslosigkeit. Der 34-Jährige kehrt in die Ligue 1 zurück und schließt sich wie von FT berichtet dem Tabellenletzten FC Metz an. Bei den Granatroten unterschreibt der rechte Außenbahnspieler einen Vertrag bis Saisonende.

Sarr hielt sich beim französischen Erstligisten bereits seit Herbst fit. Nun schließt sich der Senegalese dem Klub an, bei dem er einst seine Karriere begonnen hatte. Nach Metz ging es weiter zu Olympique Marseille, ehe Sarr im Sommer 2024 zum FC Bayern wechselte, wo er sich jedoch nie behaupten konnte.

