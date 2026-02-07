Arias wechselt für 25 Millionen

Nach nur einem halben Jahr in der Premier League bricht Jhon Arias seine Zelte in England bereits wieder ab und schließt sich Palmeiras an. Die Brasilianer verkünden, dass der 28-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Das Team aus São Paulo überweist dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers.

Arias konnte sein halbjähriges Abenteuer auf der Insel nicht erfolgreich gestalten. Nach lediglich drei Torbeteiligungen (zwei Tore, eine Vorlage) zieht es den Rechtsfuß nun zurück nach Brasilien. Der Kolumbianer möchte seinen Platz in der Nationalmannschaft mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft sichern. Trotz seiner zuletzt enttäuschenden Form steigt der 34-fache Nationalspieler bei Palmeiras zu einem der Topverdiener in Südamerika auf.