Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Arias wechselt für 25 Millionen

von Daniel del Federico
1 min.
Jhon Arias zeigt nach oben @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr in der Premier League bricht Jhon Arias seine Zelte in England bereits wieder ab und schließt sich Palmeiras an. Die Brasilianer verkünden, dass der 28-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Das Team aus São Paulo überweist dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers.

Unter der Anzeige geht's weiter
SE Palmeiras
¡Bienvenido, Jhon Arias! 🇨🇴

O atacante colombiano de 28 anos chega para reforçar o Verdão! Avanti, meu 𝑔𝓇𝑒𝑒𝓃𝑔𝑜! 🦾 ➤
Bei X ansehen

Arias konnte sein halbjähriges Abenteuer auf der Insel nicht erfolgreich gestalten. Nach lediglich drei Torbeteiligungen (zwei Tore, eine Vorlage) zieht es den Rechtsfuß nun zurück nach Brasilien. Der Kolumbianer möchte seinen Platz in der Nationalmannschaft mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft sichern. Trotz seiner zuletzt enttäuschenden Form steigt der 34-fache Nationalspieler bei Palmeiras zu einem der Topverdiener in Südamerika auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Wanderers
Palmeiras
Jhon Arias

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Palmeiras Logo Palmeiras São Paulo
Jhon Arias Jhon Arias
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert