Ao Tanaka hat seinen Vertrag bei Leeds United verlängert. Wie der englische Erstligist mitteilt, wurde das Arbeitspapier des 28-jährigen Mittelfeldspielers um ein Jahr bis 2029 ausgedehnt.

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Im Sommer 2024 war Tanaka für vier Millionen Euro Ablöse von Fortuna Düsseldorf nach Leeds gewechselt. Gleich im ersten Jahr kehrte er mit dem Traditionsklub in die Premier League zurück. Auch dort behauptet sich Tanaka, ist aktuell unter dem deutschen Trainer Daniel Farke im Zentrum gesetzt. Erst am gestrigen Donnerstagabend hatte Leeds auch den Vertrag mit Stürmer Dominic Calvert-Lewin (29) bis 2029 verlängert.