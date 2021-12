Salah: „Ich möchte in Liverpool bleiben“

Mohamed Salah hat keinerlei Pläne, den FC Liverpool zu verlassen. „Wenn die Entscheidung bei mir liegt, möchte ich in Liverpool bleiben“, unterstreicht der Topstürmer gegenüber dem ägyptischen Fernsehsender ‚MBC Masr TV‘, spielt den Ball allerdings zurück zu seinem Arbeitgeber: „Aber die Entscheidung liegt in den Händen des Managements.“

Salah steht noch bis 2023 an der Anfield Road unter Vertrag, die generelle Bereitschaft zur Verlängerung ist auf beiden Seiten gegeben. Die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier stehen aber noch aus. „Es gibt kein Problem, aber wir müssen uns über den Vertrag einigen. Es liegt in den Händen des Vorstands“, so der 29-Jährige, der in laufenden Saison nach 20 Spielen auf 28 Torbeteiligungen kommt.