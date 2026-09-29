Eineinhalb Jahre lang ließ Sebastian Hoeneß ihn immer wieder mal zappeln. Finn Jeltsch sammelte beim VfB Stuttgart zwar reichlich Erfahrung, rotierte aber auch zwischen Startelf und Bank. In den ganz wichtigen Partien wie den beiden DFB-Pokalendspielen oder dem Europa League-Achtelfinalrückspiel beim FC Porto (0:2) saß er draußen.

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Mittlerweile hat sich Jeltsch aber – wie erwartet – endgültig beim VfB durchgesetzt. In der laufenden Saison stand er in jedem Spiel in der Startelf und wurde jüngst von Jürgen Klopp mit der erstmaligen Berufung in die deutsche Nationalmannschaft belohnt.

Dort ist Jeltsch als Teil des zweiten Aufgebots mittlerweile angekommen und hat durchaus Chancen auf sein Debüt gegen Serbien (Donnerstag) oder in Griechenland (Sonntag, jeweils 20:45 Uhr). Klopp jedenfalls lobt: „Von den Spielern, die mir nicht sofort geläufig waren, ist er mir als Erster aufgefallen. Er wirkt bereits sehr abgeklärt, er verfügt über eine tolle Athletik und er kann kicken.“ Jeltsch sei ein „außergewöhnlicher Verteidiger“.

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Schwergewichte an Jeltsch dran

Das ist längst auch den ganz großen Klubs aufgefallen. Zuletzt berichtete die ‚as‘, dass niemand Geringeres als Real Madrid den 20-Jährigen auf der Liste hat. ‚TuttoJuve.com‘ bringt Jeltsch zudem bei Juventus Turin und dem FC Arsenal ins Spiel. Und es würde doch überraschen, falls der hiesige Branchenprimus FC Bayern Deutschlands größtes Abwehrtalent nicht genau beobachtet.

Für den VfB könnte Jeltsch (Vertrag bis 2030) eines Tages zum Gesicht einer großen Ablöse werden. Die von ‚TuttoJuve.com‘ ins Spiel gebrachten 45 Millionen Euro scheinen beinahe zu niedrig angesetzt. Es kursieren auch Preisschilder zwischen 50 und 60 Millionen für Jeltsch.

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Sollte Finn Jeltsch im Sommer den nächsten Karriereschritt wagen? Ja, er ist bereit für einen Topklub Nein, ein weiteres Jahr beim VfB täte ihm gut Teile deine Antwort Bild wird erstellt

VfB muss bald nachzahlen

Zunächst wird der kantige Rechtsfuß aber erstmal teurer für Stuttgart: Nach seinem DFB-Debüt müssen die Schwaben eine Bonuszahlung im niedrigen sechsstelligen Bereich an den 1. FC Nürnberg entrichten. Von dort war Jeltsch vor eineinhalb Jahren für 9,5 Millionen an den Wasen gewechselt.